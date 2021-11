VIDEO: Zoon Brunswijk en militair gewapend tegenover elkaar

Pascal Brunswijk, een zoon van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, is deze week weer in opspraak geraakt. In onderstaand filmpje dat viraal gaat, is te zien dat hij met een vuistvuurwapen tegenover een militair staat die zijn dienstwapen op hem richt.

Dit zou zich woensdag hebben afgespeeld op het terrein van het politiebureau van Albina. De aanleiding van het incident is niet bekend. De mannen schijnen elkaar te kennen en hebben eerder al ruzie gehad.

De militair was voor zijn dienst op het terrein van het bureau. De zoon van Brunswijk zag hem en ging vermoedelijk daarom met een wapen op het terrein.

In het filmpje is te zien en te horen dat Pascal de militair beledigt en uitdaagt om hem neer te schieten. Omstanders manen hem tot rust en hielden beide mannen tegen, waardoor erger is voorkomen. In beeld is ook een politieman.

Een aantal jaren geleden kwam Pascal volop in het nieuws toen bekend werd dat hij 30.000 USD uit de auto van vader Ronnie had gestolen. Hij is in 2014 hiervoor veroordeeld.

Filmpje van het incident: