Rekruut penitentiaire ambtenaar en militair maken ruzie om sekswerkster

Een rekruut bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) en een militair hebben donderdagochtend ruzie gekregen om een sekswerkster. De politie werd erbij gehaald omdat de militair het niet leuk vond, dat de vrouw met de rekruut was vertrokken.

Beide mannen vroegen aan de sekswerkster om met hen mee te gaan. De vrouw weigerde de militair en gaf aan met de rekruut van het KPA mee te willen gaan. De militair kon het niet accepteren en hield de rekruut staande. Deze alarmeerde de politie dat hij was staande gehouden.

De politie ging ter plaatse. In eerste instantie zou zelfs melding zijn gemaakt dat de vrouw was ontvoerd, maar dat bleek niet te kloppen. Zij is vrijwillig met de rekruut meegegaan.