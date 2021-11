Man uren vermist na pech met waterscooter te Braamspunt

Een Chinese man die donderdagmiddag te Braamspunt op het open water was met zijn waterscooter en daarbij pech kreeg met het vaartuig, verdween toen hij besloot terug te zwemmen naar het strand.

Toen de man pech kreeg in het water van de Surinamerivier besloot hij een flink eind terug te zwemmen naar het strand. Kort daarna was de man echter nergens meer te bekennen.

Het lukte zijn vrienden om het vaartuig naar het strand te halen, maar er was geen teken van de man. Er werd een zoektocht door hen gestart en uiteindelijk werd de Surinaamse politie ingeschakeld, om de vermiste man op te sporen.

Na bijna drie uren zoeken werd de man uiteindelijk helemaal aan de Noordkant van het strand teruggevonden. Hij is ongedeerd, had last van z’n knieën en is behoorlijk geschrokken van het hachelijk avontuur. (via Save Suriname)