Launch bouw gember verwerkingsunit in Marowijne

Vandaag vindt de officiële launch van de bouw van een verwerkingsfabriek voor gember in Suriname, in het kader van het project ‘Processing Unit for Ginger Powder in Marowijne’ plaats.

De Surinaamse Stichting FOB heeft thans in samenwerking met het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB), de Coöperatie Platform Agrarische Ontwikkeling Marowijne (CPAOM) en de financier, de Alcoa Foundation, het project ‘Processing Unit for Ginger Powder in Marowijne’ in de startfase.

Het hoofddoel van het project betreft het opzetten van een verwerkingsunit voor gember in Marowijne, ten behoeve van de uitbreiding van de productie van de lokale gemeenschap die reeds aan gemberteelt doet.

Een van de belangrijke elementen ter garantie van het succes van het project betreft dus de fysieke opzet van de verwerkingsunit. Het project heeft ook als voordeel, de verhoging van de verdiencapaciteit en het creëren van werkgelegenheid.