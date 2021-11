‘Investeerders aantrekken topprioriteit voor Suriname in Dubai’

Een delegatie onder leiding van president Santokhi is in de vooravond van Srefidensi vertrokken naar Dubai in verband met Expo 2020. Dit is een wereldtentoonstelling waar meer dan 190 landen hun kunst, wetenschap en cultuur uitdragen. Er worden 25 miljoen bezoekers verwacht bij de expo.

“De betrokkenheid van Suriname aan deze expo is strategisch. We gaan ons land uitdragen met onze waardevolle bezittingen, natuurlijke en menselijke hulpbronnen, prachtig klimaat, bos en biodiversiteit om zo serieuze investeerders aan te trekken”, deelde de president mee voor zijn vertrek vanuit de Johan Adolf Pengel International Airport.

Suriname heeft veel geld geïnvesteerd in deelname aan deze wereldexpo. Het staatshoofd is van mening dat een veelvoud van deze kosten terugverdiend zullen worden in de vorm van investeerders aantrekken. Daarnaast gaat Suriname voor concrete zaken naar Dubai.

Het Surinaamse bedrijfsleven dat ook deelneemt aan de expo, krijgt de ruimte zaken te doen met hun counterpart. Ook zal Suriname lering nemen van Dubai, dat tientallen jaren terug van een stukje woestijn zich heeft ontwikkeld tot een succesvol land met een sterke economie. Suriname kan een Dubai worden met de basis: goed, eerlijk en transparant beleid en de ruimte om investeerders aan te trekken met een goed investeringsbeleid en regelgeving.

Een ontmoeting met de emir van Dubai, Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoem, staat ook op het programma van de president. Hij is onder de indruk van de invloed die Dubai heeft in de totale regio, in oil and gass, andere business en bedrijven. “Daarom gaan we in dialoog om persoonlijk te praten over issues en mogelijkheden. Wij willen vriendschappelijke -, diplomatieke – en politieke samenwerking. Ook in handel, toerisme en transport. En niet alleen met Dubai, maar ook met de Unie van Arabische Emiraten”. Er is reeds de interesse in investeringen. De regering zal werken om de investeringsregelgeving te harmoniseren zodat het makkelijk is voor investeerders hier zaken te doen.

Voor vertrek van de president, heeft hij zijn functie plechtig ter waarneming overgedragen aan vicepresident Ronnie Brunswijk.