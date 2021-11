Te Abra Broki in Suriname is vanmorgen vroeg een gewapende roofoverval gepleegd door drie mannen, waarvan een gewapend was met een vuistvuurwapen en de ander met een scherp voorwerp.

De rovers hebben rond 06.00u het voertuig van een slachtoffer buit gemaakt. Ook zijn er een geldbedrag van meer dan SRD 150.000 en persoonlijke spullen meegenomen. Het buitgemaakte voertuig betreft een grijs gelakte Toyota Allion.

De politie van bureau Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek.