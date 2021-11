Een man is woensdagavond dood gevonden in een witte Toyota Kluger aan de Ma Saijoeweg in het politieressort Rijsdijk.

De doodsoorzaak is nog onbekend. Het vermoeden bestaan dat de man een natuurlijke dood is gestorven.

Forensische rechercheurs van het Korps Politie Suriname zijn bezig met het onderzoek.