Vijf verdachten na diefstal van autozijspiegels aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen zondag in de vroege ochtend vijf manspersonen in het politieressort Lelydorp aangehouden. Dit vijftal wordt ervan verdacht eerder in die ochtend de zijspiegels van een Toyota Vitz op een adres te Paramaribo Noord te hebben weggenomen, meldt het Korps Politie Suriname.

Na de daad verlieten de zijspiegeldieven in een gereedstaande auto de plek, achternagezeten door de benadeelde en een ander familielid. Ter hoogte van het ressort Lelydorp reden de verdachten tegen een schutting op.

De benadeelde vernielde vervolgens met een scherp voorwerp de vluchtauto van de verdachten. Hierdoor liep één hunner een kapverwonding op aan zijn been. Na medische behandeling is de gewonde verdachte eveneens als zijn vier kompanen ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De gestolen zijspiegels zijn teruggevonden in het voertuig waarmee verdachten zich verplaatsten. Verder werden ook nog aangetroffen een hoeveelheid drugs en een fijn weger.

Zowel het voertuig als de aangetroffen zaken zijn in beslag genomen, waarna de verdachten zijn overgedragen aan de Recherche van regio Midden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het vijftal achter slot en grendel geplaatst.

