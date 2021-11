Nederlandse Taalunie schenkt tablets aan Taalunie in Suriname

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft afgelopen vrijdag bezoek gehad van de Surinaamse ambassadeur in Nederland de heer Rajendre Khargi. De diplomaat heeft namens de Nederlandse Taalunie enkele tablets overhandigd aan de minister. Deze tablets zijn bestemd voor de Taalunie in Suriname.

De Nederlandse Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie voor de Nederlandse taal, die in 1980 werd opgericht door de Nederlandse- en Belgische overheden ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Suriname is sinds 2004 geassocieerd lid van de Taalunie.

De ambassadeur gaf de minister verder aan, dat hij zich beschikbaar stelt voor het ministerie en waar nodig zal ondersteunen.