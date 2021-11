Automobilist verliest controle over het stuur en eindigt in goot

De bestuurder van deze auto is vanmorgen in een goot langs de weg terecht gekomen. Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde rond 11.30u aan de Frederikshoopweg in Suriname.

Volgens de bestuurder, die alleen in het voertuig zat, reed hij over bovengenoemde weg en heeft hij ter hoogte van pand nummer 370 de controle over het stuur verloren.

Als gevolg hiervan is hij met het voertuig van de weg geraakt. De man kwam in de goot tot stilstand.

De politie van Santodorp kwam ter plaatse en schakelde een sleepwagen in om het voertuig uit de goot te halen. Waarom hij de controle kwijt raakte is niet bekend.