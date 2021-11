67 nieuwe besmettingen, 35 personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn maandag 22 november in totaal 596 COVID-19 tests uitgevoerd. Hieruit zijn 67 nieuwe besmettingen naar voren gekomen; een besmettingspercentage van 11,2%. De meeste besmette personen komen uit Paramaribo gevolgd door Wanica.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er geen coronadoden zijn genoteerd de afgelopen 24 uur. In totaal is er sprake van 1.152 doden in het land, sinds de start van de pandemie.

In de ziekenhuizen worden momenteel 35 personen behandeld. 12 personen liggen in de intensive care unit en 3 personen zijn in isolatie.

Volgens het BOG bedraagt het reproductiegetal (R) momenteel 0,82. Dit getal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt; het geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand die besmet is met het coronavirus. Als het reproductiegetal lager is dan 1, dan daalt het aantal besmettingen.

De cijfers van maandag 22 november 2021: