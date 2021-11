Oud-granman van de Trio-Inheemsen in Suriname, Ashongo Alalaparoe, is gisteren overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica, aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Het voormalig dorpshoofd behoorde tot een risicogroep. Hij had onderliggende aandoeningen.

Alalaparoe was granman van de Trio’s van 1997 tot 2021 en woonde in Kwamalasamutu. In september dit jaar droeg hij het ambt vanwege ouderdom en ziekte over aan zijn kleinzoon Jimmy Toeroemang.