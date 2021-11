Ministerie roept leveranciers op niet mee te werken aan corruptie

De minister en de directie van Financiën en Planning in Suriname, hebben leveranciers afgelopen week in een brief gevraagd om niet mee te werken aan corruptie en geen smeergeld te betalen aan personen waaronder ambtenaren.

In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling uitblijft. “Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven om de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen. Dit is corruptie”, schrijft het ministerie.

De Surinaamse overheid garandeert een ieder die een vordering heeft op de overheid en conform de regels (getoetst op rechtmatigheid met een verstrekte reçu) recht heeft op betaling, daadwerkelijk betaald zal worden. “Wij vragen u allen derhalve om op geen enkele wijze mee te werken aan corruptie en dus geen gelden/smeergelden te betalen.”

In de brief staat verder: “Het is begrijpelijk dat schuldeisers die al langer wachten, soms zelfs met een vonnis in handen, aandacht en spoedige afhandeling vragen. Dat is geoorloofd, maar als uw zaak dan in orde komt, bent u niemand iets schuldig. Wat u rechtmatig toekomt zult u ook ontvangen. Werk met ons mee ons land corruptievrij te maken, ook van deze vorm van corruptie.”

Tegen personen en/of ambtenaren die zich hieraan schuldig maken, zullen geëigende maatregelen getroffen worden aldus de overheid.