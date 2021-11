Media Collectief heeft vruchtbaar gesprek met Surinaamse president

Vertegenwoordigers van het Media Collectief in Suriname, hebben zaterdagavond een vruchtbaar gesprek op het kabinet gehad met de president Santokhi. De verschillende punten die het Collectief heeft vervat in haar protestbrief, die enkele weken geleden aan het staatshoofd was aangeboden zijn, aldus de president, de afgelopen periode besproken in regeringsverband en zullen doorgevoerd worden.

Er wordt eraan gewerkt om zo min mogelijk lange inleidingen te houden tijdens persconferenties, het vraag-antwoord systeem wordt geïmplementeerd en ministers zullen meer toegankelijk zijn voor de media.

Tijdens de bespreking zaten ook aan minister Albert Ramdin, directeur van CDS, Alven Roosveld en de adviseurs van de president Stanley Dijksteel, Winston Leckie en Henna Draaibaar. Tijdens het onderhoud is ook naar voren gekomen dat de onlangs gehouden persconferentie over de National Risk Assessment (NRA) een test case was waarbij er geen lang betoog is gehouden door de president en het vraag-antwoordsysteem werd gehanteerd tijdens de persconferentie.

De vraagstelling van journalisten was ook on-point en mediahuizen hebben vooraf een factsheet opgestuurd gekregen waardoor journalisten voorbereid waren op de persconferentie. De president zegt dat deze aanpak in de toekomst gehanteerd zal worden.

Maandag houdt de commissie Srefidensi-viering een persconferentie en dan zal blijken of de veranderingen worden doorgezet. De president liet weten het belangrijk te vinden dat de communicatie verbeterd wordt. Hij constateert dat er veel positieve dingen gedaan worden door de regering die hij niet terugziet in de media, omdat de regering zelf tekortschiet met betrekking tot informatieverschaffing. President Santokhi heeft ook voorgesteld om op gezette tijden informele informatiesessies met journalisten te houden als er een belangrijke issue of ontwikkeling speelt.

Tijdens de bespreking is eveneens gesproken over het accrediteren van mediahuizen en journalisten voor het verslaan van regeringsactiviteiten. In dat kader komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van de regering, Media Collectief, Surinaamse Verenging van Journalisten en de mediahuizen die gaan werken aan het opstellen van de regels en voorwaarden die zullen gelden bij accreditatie. Het is de bedoeling dat de regering eens in de vier maanden, overleg voert met het Collectief.

Momenteel werkt de regering aan het ontwikkelen van een mediastrategie die met inhang van 1 januari 2022 zal worden uitgevoerd, met de bedoeling dat de communicatie vanuit de regering naar de media en samenleving toe zal worden verbeterd.