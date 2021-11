Korps Penitentiaire Ambtenaren ziet af van deelname defilé en parade

Het Korps Penitentiaire Ambtenaren in Suriname, heeft ervan afgezien om mee te doen aan het defilé en de parade. De aanleiding hiertoe is dat niet alle ambtenaren schoeisel en kleding hebben.

De ambtenaren hebben voorgaande jaren meegedaan met het defilé en de parade maar ze kunnen het niet meer. Volgens hen is hun uitrusting niet volledig. Het is al enkele jaren dat zij geen volledige uitrusting van het Ministerie van Justitie en Politie hebben ontvangen. Ook is geen verbetering gebracht aan hun drumstel.

Verder heeft het bondsbestuur van dit korps zondag gesprekken gevoerd met de justitieminister. Het ministerie heeft aangegeven dat voldaan zal worden de medische zorg en toelagen voor de penitentiaire ambtenaren.