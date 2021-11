Srefidensi: geen total lockdown, wel afgesloten veiligheidszone en avondklok

In verband met de plechtigheden rond 46 jaar Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname wordt er een veiligheidszone ingesteld rond het Kerkplein, het Onafhankelijkheidsplein en omgeving. Dit gebied is gedurende de officiële activiteiten afgesloten voor het publiek. Behalve de genodigden en speciaal geregistreerde worden er geen personen toegelaten. In de zone mag men zich ook niet zonder toestemming bevinden.

De total lockdown in verband nationale feestdagen komt voor 25 november 2021 te vervallen. De partiële lockdown, het uitgaansverbod van 23.00 uur tot 5.00 uur blijft van kracht! Het uitgaansgebied dat bekend staat als Waka Pasi en het verlengde daarvan, de Van Roseveltkade bevinden zich op die dag in de ingestelde veiligheidszone en zullen derhalve op 24 november 2021 vanaf 18.00 uur gesloten zijn voor het bestemmingsverkeer.

De toegangspoorten van de Palmentuin zullen vanaf 24 november 2021, 18.00 uur tot 25 november 2021, 14.00 uur gesloten zijn voor het publiek. De veiligheidszone zal op 25 november vanaf 14.00 uur opgeheven worden en het gebied zal opengesteld zijn. Er wordt vanuit het commissariaat Paramaribo Noord-Oost een beroep gedaan op eenieder om zoveel mogelijk Srefidensi in een veilige thuisomgeving te herdenken.