3 coronadoden en 26 nieuwe besmettingen; NPS bezorgd over Srefidensi viering

In Suriname zijn zondag 21 november weer 3 coronadoden genoteerd. Ook zijn er 26 nieuwe besmettingen geregistreerd na 126 keer testen (20%). Er liggen op dit moment 31 mensen in het ziekenhuis en 12 op de Intensive Care. Dat blijkt zondagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering .

Afgelopen zaterdag was er ook al sprake van 3 coronadoden en 28 nieuwe besmettingen na 180 swabs (15,6%). Verder lagen er 37 personen in het ziekenhuis en 10 op de IC.

Zondag heeft de Nationale Partij Suriname (NPS) ook haar bezorgdheid geuit over de gevolgen van de aanstaande Srefidensi viering en het gevaar van het initiëren van een 5de COVID-19 golf. Hoewel er sprake is van een dalende trend is er nog steeds een actieve COVID-19 uitbraak gaande, zegt de partij.

“Ontbreken van stringente maatregelen om massa bijeenkomsten te voorkomen op 25 november, zou kunnen leiden tot een vanwege de overheid geïnstigeerde mogelijke 5de COVID-19 golf. Dat kunnen we de bevolking niet aandoen; en dit kunnen we zeer zeker de Zorg Sector niet aandoen”, aldus de NPS.

De cijfers van zondag 21 november 2021: