Vechtpartij bij protestactie, demonstranten boos op media die dit vastlegden

Bij de protestactie zaterdag op het Bronsplein in Suriname was er tijdens de speech van Jennifer van Dijk-Silos, een vechtpartij tussen twee mannen die meededen aan de actie. De vechtersbazen werden heel snel door omstanders uit elkaar gehaald. Een van hen werd meteen aan de politie overgedragen.

De verschillende Surinaamse media die ter plaatse waren en het moment wilden vastleggen werden door een aantal demonstranten geweerd om te filmen. Er werd fel gereageerd tegen deze mediawerkers.

Waarom de mannen ruzie kregen is niet duidelijk. De demonstranten waaronder ook Siebrano Pique, gingen tekeer tegen journalisten die daar hun werk deden, zoals ook in dit filmpje van de Ware Tijd en daaronder te zien is: