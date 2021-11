Politieman schiet Guyanees die hem aanvalt met houwer dood op feestje

Een 29-jarige politieman in Suriname heeft in de nacht van zaterdag op zondag een Guyanese man neergeschoten, nadat deze de agent aanviel met een houwer. Dit zou gebeurd zijn na een ruzie op een feestje aan de Grandostraat, zijstraat van de Kwattaweg.

De Guyanees ene Roy M. viel de politieagent aan met een houwer en bracht hem een kapverwonding aan het hoofd toe. De agent loste een schot in de richting van de man, met als gevolg dat hij werd geraakt.

Roy werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij het leven reeds had gelaten. De politieagent is ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

De politie van Kwatta was betrokken bij deze zaak maar zal deze overdragen voor verder onderzoek.