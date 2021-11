Man beschuldigt Guyanees van vernielen huis van zus en schiet hem dood

De Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag de 31-jarige Revano C. aangehouden voor het doodschieten van de 56-jarige Guyanees Elan Azore meer bekend als ‘Big man’. Het slachtoffer werd in de middag van dinsdag 16 november, in het dorp Bila watra te Njun Jacob Kondre in het district Sipaliwini om het leven gebracht meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van bureau Bronsweg en de rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten kregen de melding van een moord die had plaats gevonden in voormeld gebied. De politieambtenaren deden de locatie aan voor onderzoek en troffen het slachtoffer Elan, dat geen teken van leven meer vertoonde met een schotverwonding in zijn borstkas aan.

Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast, waarna zijn ontzielde lichaam in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie door de politie in beslag is genomen. Volgens verklaringen van dorpelingen moet de 31-jarige schutter Revano C., de Guyanese man hebben neergeschoten, omdat hij vermoedde dat Elan het huis van zijn zus moest hebben vernield.

Na de daad koos de verdachte het hazenpad met medeneming van het jachtgeweer. De verdachte Revano meldde zich op vrijdag 19 november met het jachtgeweer op het politiebureau Zanderij aan, waarna hij werd overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

De schutter is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het jachtgeweer met ingekorte loop is in beslag genomen meldt de politie.