Hoofdbewoners krijgen boete vanwege organiseren huisfeesten

De Covid Brigade van Nickerie heeft de afgelopen week op diverse locaties opgetreden tegen 9 personen die geen mond- en neusbedekking ophadden. Hen is in totaal SRD 4.500,= aan bestuurlijke boete opgelegd ter zake voormelde overtreding.

Daarnaast is er corrigerend opgetreden tegen personen die hun mond- en neusbedekking niet op deugdelijke wijze ophadden. Ook zijn er op diverse locaties hangjongeren verwijderd die zich voor winkels ophielden.

In het ressort Nieuw Nickerie werden op 2 locaties huisfeesten geconstateerd en is aan de hoofdbewoners elk een bestuurlijke boete van SRD 10.000,= opgelegd.

Gisteravond is in het centrum van Nieuw Nickerie wederom opgetreden tegen vier automobilisten, die overluid muziek afdraaiden in hun voertuigen. Zij zijn ter zake overluid muziek geverbaliseerd.

Tevens zijn de personenauto’s ter herkeuring in beslag genomen en binnengebracht naar het politiebureau Nieuw Nickerie.