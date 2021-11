Bestuurder verleent geen voorrang en veroorzaakt aanrijding

Bij een aanrijding tussen twee auto’s zaterdagavond iets voor 22.00u in Suriname, is één persoon per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Het verkeersongeval vond plaats nadat een van de bestuurders verzuimde voorrang te verlenen.

Een personenwagen reed over de Jagernath Lachmonstraat richting de Coesewijnestraat. Een stationwagen wilde vermoedelijk de Jagernath Lachmonstraat oversteken richting de Nickeriestraat. De bestuurder van deze auto verleende hierbij echter geen voorrang.

Als gevolg hiervan ontstond er een botsing waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen. Een inzittende van de station raakte gewond en werd door de ambulance naar de SEH vervoerd (foto).