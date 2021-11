Amerikaanse militaire delegatie op werkbezoek in Suriname

Admiraal Keith Davids, commandant van de Special Operations Command South (SOCSouth) in de Verenigde Staten (VS), is op werkbezoek in Suriname. De Amerikaanse delegatie werd vrijdagochtend door minister Krishna Mathoera ontvangen op het ministerie van Defensie, waarna er ook een ontmoeting met de leiding van het Nationaal Leger (NL) plaatsvond in de Memre Buku Kazerne.

SOCSouth is een van de componentcommando’s van het Amerikaanse Southern Command (USSouthcom). Het doel van dit bezoek is om de relatie tussen de SOCSouth en het ministerie van Defensie op het hoogste niveau te bestendigen, gesprekken te voeren over de opkomende Joint Combat Exercise Training (JCET) voor veiligheidsdiensten in de periode februari – maart 2022 en andere militaire onderwerpen.

Afgelopen maanden is de relatie tussen Suriname en partner VS versterkt. Bezoeken op het hoogste niveau zijn onderdeel van de samenwerking en benadrukken de belangrijkheid ervan. Behalve gezamenlijke exercities en trainingen, ontvangt Suriname ook medische ondersteuning van USSouthcom.

Zo doneerden de Amerikanen in de strijd tegen de coronapandemie, medisch materiaal en een mobiel veldhospitaal aan ons land. Naast admiraal Davids bestond de delegatie verder ook uit Command Sergeant Major Jody Hall (Senior Enlisted Leader), Bernard Link (Foreign Policy Advisor) en Captain Cole Herring (Aide de Camp).