Sinterklaaspakket vanuit Nederland voor kinderen in Suriname bestellen

Fernandes Agenturen in Suriname presenteert dit jaar een ludieke Sinterklaaspakket actie. Consumenten kunnen online via het veilige platform een Sinterklaaspakket en een educatief kinderpakket aanschaffen voor de kleintjes in Suriname. Het mooie van deze Sinterklaaspakket actie is dat er ook via iDEAL bankieren betaald kan worden, waardoor ook consumenten in Nederland de kinderen in Suriname kunnen verrassen met dit speciaal geschenk!

Dit jaar kunt u ook weer genieten van Surinaamse producten tot aan huis in Nederland. De eerste online supermarkt van Suriname, Fernandes Express, heeft weer haar kerstbroden, kerstbollen en vele andere authentieke Surinaamse producten online. Zo kan iedereen gevestigd in Nederland snel en veilig deze producten bestellen, die tot aan huis geleverd worden!

Het gaat hierbij om bekende, authentieke producten gemaakt door Surinaamse fabrikanten. Fernandes Express hoopt de Surinaamse fabrikanten hiermee een boost te geven, omdat Suriname de buitenlandse deviezen heel hard nodig heeft. Bestel nu deze producten van Surinamers voor Surinamers en krijg in 10 werkdagen de producten tot aan huis geleverd.(*)

Alle bestellingen geschieden via ‘hoppa’ de handelssite van de Hakrinbank, die ook garant staat voor veilig betalen. Ook is het al geruime tijd mogelijk vanuit Nederland online uw boodschappen te doen voor familie en vrienden in Suriname. Hier maken honderden Nederlanders reeds gebruik van, om hun familie in Suriname in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Genieten van Surinaamse producten tot aan huis wordt nu wel heel makkelijk met deze online pakkettendienst van Fernandes Express. Voor vragen kunt u mailen naar fernandes.express@fernandes.sr of bellen/appen naar (00)5978644534/(00)5978794687

Het Sinterklaaspakket en het educatief kinderpakket zijn hier verkrijgbaar.