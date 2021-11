Nog twee daklozen aangehouden na inbraak bij anti-corruptie afdeling

In de zaak van de inbraak op de anti-corruptie onderzoeksunit die is ondergebracht in het domeinkantoor aan het Kerkplein, hebben rechercheurs van regio Paramaribo enkele dagen na de aanhouding van de twee dakloze verdachten Desire B. en Jerrel F., nog twee andere manspersonen V. en M. in de binnenstad aangehouden.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het weer om twee daklozen.

Deze in totaal vier manspersonen die geen vaste woon- en of verblijfplaats hebben worden ervan verdacht in de nacht van zondag 31 oktober op maandag 1 november te hebben ingebroken op eerder genoemde politieafdeling. Uit het onderzoek kwamen drie helers in beeld.

Deze werden in de week van 7 november opgespoord en aangehouden. Op de drie helers zijn drie lap tops aangetroffen en in beslag genomen. De andere buitgemaakte zaken zijn nog niet achterhaald.

De twee verdachten, V. en M. zijn na overleg met het Openbaar Ministerie eveneens door de politie ingesloten, terwijl de helers na te zijn verhoord, zijn heengezonden meldt de politie.