Nationaal Jeugdinstituut besteed aandacht aan Kinderrechtendag

Het is vandaag Internationale Kinderrechtendag. In het kader hiervan en het 42-jarig bestaan van Huize Betheljada heeft het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) in Suriname, vrijdag een bezoek gebracht aan het tehuis en de kinderen met een beperking verwend.

Het doel van dit bezoek is om de gemeenschap te stimuleren om meer aandacht te besteden aan de rechten van het kind en deze te respecteren en te waarborgen. Dit jaar is het thema: “Het recht om je eigen verhaal te kunnen vertellen”.

De onderdirecteur NJI, Mitesh Bhaggoe, heeft aangegeven dat de rechten van elk kind gesrespecteerd en nageleefd moeten worden ongeacht de etniciteiten, vaardigheden of beperkingen. Hij heeft medegedeeld dat alle kinderen beschermd moeten worden en kansen aangeboden moeten worden om zich naar hun beste te ontwikkelen.

Namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft Bhaggoe dank uit gebracht aan het personeel van huize Betheljada voor de geleverde diensten en in het bijzonder de zorg aan deze speciale kinderen met complex meervoudige beperkingen.