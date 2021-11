Autobestuurder aangehouden voor woninginbraak

De politie van het ressort Livorno heeft op vrijdag 19 november de 35-jarige Kliman W. in het werkressort van de politie aangehouden. Kliman wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de inbraak die gepleegd is in een woning aan de Pier Pontweg meldt het Korps Politie Suriname.

Daarbij zijn door onbekenden een brush cutter, een generator, een waterpomp en gereedschappen weggenomen. Volgens verklaring van de aangever is de woning onbewoond en dient als opslagruimte. Toen hij voor het laatst op woensdag 20 oktober vandaar ging, waren de buitgemaakte goederen nog in de woning.

Bij terugkeer in zijn opslagruimte op zaterdag 23 oktober werd hij geconfronteerd met de inbraak. De verdachten verschaften zich toegang tot het pand door de spijlers van de garage open te forceren. Aan de hand van de camerabeelden kwam een voertuig in beeld en is deze auto op 19 november in het ressort Livorno gesignaleerd en klemgereden.

De autobestuurder Kliman werd staande gehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig werden aangetroffen en in beslag genomen drie stuks complete zuigers met ringen en sleef die gebruikt worden voor graafmachine motoren. Over de herkomst van deze goederen kon de verdachte geen afdoend antwoord geven en wilde verder geen verklaring afleggen omtrent de inbraak. Het vermoeden bestaat dat er meerdere personen betrokken zijn bij de inbraak.

Hangende het onderzoek is Kliman na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.