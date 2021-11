Vrouw probeert geld van eigen vader te verduisteren door beroving te verzinnen

De Surinaamse politie heeft de 23-jarige Chanell V. afgelopen zondag aangehouden voor verduistering. De jonge vrouw had geld van haar vader gekregen om steenslag te kopen voor het bouwen van een huis, maar verzon een verhaal dat ze beroofd was en het geld dus kwijt was.

Chanell deed op donderdag 11 november aangifte op het politiebureau. Zij verklaarde aan de politie dat zij door twee manspersonen die op een bromfiets zaten beroofd was. Ze stond op het punt steenslag te kopen nabij Grasalco aan de Martin Luther Kingweg, toen de twee verdachten haar beroofden van haar geld waarmee zij bezig is een huis te bouwen.

Naderhand belde de vader van de aangeefster uit Nederland en gaf de politie te kennen dat het zijn geld is en dat er voor hem een woning wordt gebouwd. De rechercheurs stelden een onderzoek in, waarbij er werd geconstateerd dat de aangeefster geen slachtoffer is van een beroving, maar dat zij deze heeft verzonnen.

De jonge vrouw werd ontboden naar het politiebureau. Toen Chanell zich op 14 november aanmeldde bij de politie is zij direct in de boeien geslagen. Na te zijn voorgeleid is de jonge vrouw na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.