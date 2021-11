VIDEO: Chirurg en team trots op implanteren eerste kunsthart in Nederland

Faiz Ramjankhan, cardiothoracaal chirurg van het UMC Utrecht, was deze week volop in het nieuws. Dit omdat er onder zijn leiding, begin deze maand bij een patiënt met zeer ernstig hartfalen, voor de eerste keer in Nederland een volledig kunsthart werd geïmplanteerd (foto).

“Het was een spannende operatie die veel voorbereidingen vergde. Met ons team zijn we sinds 2017 bezig om de implantatie van een kunsthart mogelijk te maken. Met het hele team hebben we de afgelopen maanden specifieke training sessies gevolgd om deze operatie uit te voeren”, aldus de in Suriname geboren Ramjankhan.

Het kunsthart vervangt en neemt de functie van het gehele hart over. Het innovatieve kunsthart zorgt voor een verbeterde pompfunctie en bloedtoevoer waardoor de patiënt minder klachten ervaart. De implantatie van het kunsthart is succesvol verlopen. De patiënt maakt het goed en was binnen twee dagen van de Intensive Care.

De chirurg en zijn team zijn trots om als een van de eerste centra deel uit te mogen maken van de studie die deze nieuwe kunstharttechnologie onderzoekt. “Als deze behandeling voldoende duurzaam blijkt te zijn kunnen we hierdoor veel meer patiënten behandelen die nu geen behandelopties hebben”, zegt Ramjankhan.

Het UMC Utrecht maakte onderstaande videoreportage van de operatie door het team, op 3 november jongstleden: