Schoten gelost en politieauto in brand bij protest in Rotterdam

In Rotterdam is een demonstratie vrijdagavond uit de hand gelopen, waarna er rellen zijn uitgebroken. Daarbij is een politieauto in brand gestoken en is er gericht geschoten door agenten.

Er zijn zeker twee gewonden gevallen bij het schieten, zegt de politie. Over de omstandigheden en de aanleiding voor het schieten is nog niets bekend. Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost.

Bij het blussen van de autobrand zijn ook brandweerlieden bekogeld. Daarnaast zijn andere voertuigen en spullen in brand gestoken. Er werd ook een journalist aangevallen, zijn camera is vernield meldt de NOS.

