KPS past eigen bericht stilletjes aan: Rijbewijs truckchauffeur toch niet ingevorderd

Het Korps Politie Suriname heeft woensdag een officieel persbericht uitgebracht, naar aanleiding van het verkeersongeval waarbij een 20-jarige bromfietser achterop een truck botste in Coronie. De jongeman kwam om het leven en volgens KPS werd het rijbewijs van de bestuurder van het vrachtvoertuig ingevorderd.

Dat stond te lezen in hun mailing naar de pers, op de KPS website en op de Facebookpagina van de Surinaamse politie, zoals in het plaatje onderaan (in de laatste alinea) te zien is. Blijkbaar kwamen ze er bij KPS later achter, dat de informatie die ze zelf hebben verspreid en die overgenomen is door alle media in Suriname, niet klopte op dat punt.

In plaats van het sturen van een rectificatie, hetgeen gebruikelijk is in dit soort gevallen, besloot de PR afdeling het bericht stilletjes aan te passen op de website en op de Facebookpagina. Wat KPS daarbij vergeten is, is dat Facebook een zogeheten bewerkingsgeschiedenis kan laten zien.

Bij het bericht over de overleden bromfietser is duidelijk te zien dat het bericht op 17 november is geplaatst en een dag later is gewijzigd. Daarbij is een belangrijke zin te weten Het rijbewijs van de bestuurder van het vrachtvoertuig is ingevorderd in tweede instantie weggelaten, waardoor het nu lijkt alsof media dat zelf verzonnen hebben.

Bij deze dus het dringend verzoek aan de afdeling Public Relations van KPS: kunt u wat zorgvuldiger zijn in het verspreiden van officiƫle informatie en erop toezien dat de informatie goed gecheckt wordt. Het komt namelijk heel knullig over dat een politie organisatie op dit niveau blundert en het is zeker niet de eerste keer.

En als er een fout gemaakt wordt, laat het dan ook weten aan de media die u voorziet van berichten, anders gaat de foute informatie een eigen leven leiden. Stilletjes aanpassen kan op dit niveau niet.