Fransen ontmantelen illegaal tankstation met brandstof uit Suriname

Een onderzoek uitgevoerd door de grenspolitie van Saint Laurent du Maroni (Frans-Guyana) heeft het mogelijk gemaakt een ​​netwerk te ontmantelen, dat een illegaal tankstation beheerde in het hart van de stad Charbonnière.

Uit onderzoek van de Police Nationale de la Guyane kwam naar voren dat de aangeboden brandstof werd verkregen door smokkel van brandstof vauit Suriname. Verder heeft de eigenaar zich schuldig gemaakt aan hulp bij illegaal verblijf, zwart werk en het tewerkstellen van buitenlanders zonder werkvergunning.

De verdachte zou meer dan 1.000 liter brandstof per dag illegaal importeren met zijn kano vanuit Suriname.

De politie heeft 32 vaten brandstof in beslag genomen, te weten 1.200 liter in de kano en 1.140 liter benzine en pompbediende apparatuur in een pand. Ook werd een bedrag van € 55.000 aangetroffen.

De boot die voor het smokkelen werd gebruikt, werd vernietigd. De hoofdverdachte wist te ontsnappen en wordt actief opgespoord meldt de politie in de grensplaats.