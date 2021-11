DSB ontslaat bankmedewerkster verantwoordelijk voor valutazwendel

De bankmedewerkster die eind vorige maand werd aangehouden en in verzekering is gesteld voor overtreding van de Wet Money Laundering, valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering, was in dienst van De Surinaamsche Bank. Ze handelde buiten de bank om en is inmiddels ontslagen, meldt de bank in een persbericht.

“Uitvoerig intern onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat eerdergenoemde vermeende handelingen buiten de bank hebben plaatsgevonden en dat er geen andere medewerkers van DSB hierbij betrokken zijn. DSB heeft geen financiële schade opgelopen”, aldus de bank in het bericht.

De vrouw, Anuradhadebie M., heeft aangegeven miljoenen SRD, USD en euro’s te hebben gehad van ondernemers om voor hen te wisselen. Zij zou bepaalde bedragen achterover hebben gedrukt. Ze werd ook nog korte tijd gegijzeld door een gedupeerde.

De bank zegt deze activiteiten ten zeerste te betreuren en dat het vertrouwen in de medewerkster ernstig is geschaad en zij daarom is ontslagen. De zaak wordt verder extern door de justitiële autoriteiten onderzocht.