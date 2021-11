‘Dragen van mondkapje effectiefste maatregel om besmetting te voorkomen’

Het dragen van een mondkapje kan het aantal coronabesmettingen met maar liefst 53 procent doen afnemen. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek naar de effectiviteit van volksgezondheidsmaatregelen.

Het is de effectiefste maatregel om coronabesmettingen te voorkomen, concludeert een internationale groep wetenschappers in een donderdag gepubliceerd onderzoek.

Afstand houden zou een kwart minder besmettingen tot gevolg hebben.

Het is de eerste keer dat wetenschappers zo stellig kunnen zijn over de toegevoegde waarde van verschillende maatregelen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het gezaghebbende Britse geneeskundeblad The BMJ.

In het kader van de COVID-19-maatregelen in Suriname is het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis verplicht, met name bij het betreden van ruimten.