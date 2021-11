VIDEO: ‘Bijna alle zwangere COVID-19 patiënten op IC overlijden’

Heftige beelden in het COVID-19 Journaal van woensdag 17 november: er wordt een kijkje genomen op de Intensive Care (IC) afdeling van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo (AZP). De artsen daar hebben dagelijks te maken met besmette mensen die op de volle zalen vechten voor hun leven.

Volgens drs. Rosita Biharisingh, cardio-anesthesioloog, is er nog steeds een wachtlijst voor de IC ook al neemt het aantal positieve mensen iets af. Het grootste deel van de mensen die op de IC terecht komt is volgens haar niet gevaccineerd. Het gaat om bewerkelijke medische behandelingen en zorg op de IC.

Triest is dat er al een aantal ongevaccineerde jonge, zwangere vrouwen op de IC zijn opgenomen, die zijn komen te overlijden. Ze komen met ernstige klachten binnen maar zijn niet te helpen. De meeste komen in het laatste trimester binnen en kunnen nog net naar de operatiekamer gebracht worden om via een keizersnee de baby eruit te halen. Daarna gaan de moeders zienderogen achteruit en komen te overlijden.

