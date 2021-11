Jongeman vermoedelijk ontvoerd, beroofd en geslagen om lachgas tank

Een jongeman in Suriname, die vorige week een game aan het spelen was op zijn telefoon, is ontvoerd, beroofd en geslagen. Het slachtoffer is bij zijn woning in Paramaribo tegen zijn wil meegenomen door vijf personen in een zwarte auto.

Zij sleurden hem naar de auto en sloegen hem daarbij. De daders namen zijn telefoon weg en duwden hem na een poos uit de wagen. Het slachtoffer herkende een van de daders als verkoper van lachgas.

Hij had eerder ook een lachgas tank bij de man gekocht, maar had de lege tank niet terug gebracht. Hiervoor was hij enkele keren telefonisch bedreigd dat mishandeling of ontvoering zou volgen indien hij niet zou leveren.

Het slachtoffer kon de lachgas tank niet afgeven omdat hij die elders had achtergelaten.

De politie onderzoekt deze zaak.