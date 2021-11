Ex-politieman rent uit winkel met gestolen sardines

Een ex-politieman heeft woensdag uit een winkel in het district Wanica twee blikjes sardines gestolen. Hij wist ermee weg te rennen.

De verdachte is vermoedelijk een drugsverslaafde. Volgens de winkelierster was hij dinsdag ook in de winkel geweest. Hij stal spullen waarbij zijn handelingen met een camera zijn vastgelegd.

De winkelierster herkende de verdachte die woensdag weer in de handelszaak ging. Zij probeerde hem aan te houden maar het is de man gelukt weg te rennen. In de tussentijd had hij twee blikjes sardines uit de winkel gestolen en onder zijn trui bewaard. Hij rende met de sardines weg.

De diefstal van woensdag is ook op beeldmateriaal vastgelegd. De politie werkt aan de aanhouding van de verdachte.