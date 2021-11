Via KPS site mogelijk om te controleren of rijbewijs af is

Het Korps Politie Suriname heeft dinsdag bekend gemaakt dat het mogelijk is om via de website van de Surinaamse politie te controleren of het rijbewijs af is. Om dit te controleren is er een zoekmodule op de site, die gebruikt kan worden hiervoor.

De instructies zijn als volgt:

Ga naar de website van de politie: www.politie.sr

Klikt u op: Rijbewijzen.

Vul dan uw ID-nummer in de zoekbalk.

Komt uw rijbewijs voor, dan mag u de afdeling Rijbewijzen aandoen voor het ophalen van uw rijbewijs. Indien er ‘GEEN RESULTAAT’ is, is het rijbewijs nog niet af. De lijst wordt elke maandag bijgewerkt, meldt de politie.