Jongeman na een jaar aangehouden voor kappen buurman

Een 23-jarige man heeft een jaar terug samen met een ander, zijn buurman in Paramaribo kapverwondingen toegebracht omdat het slachtoffer ruw tot hem zou hebben gesproken. Het is de politie in Suriname afgelopen maandag gelukt om de verdachte eindelijk te arresteren.

Op camerabeelden werd vastgelegd dat de verdachte samen met zijn kompaan de verwondingen aan het slachtoffer heeft toegebracht.

De verdachte beweert dat de buurman ruzie met hem zocht en niet netjes tot hem sprak, maar de buurman geeft aan dat die verklaring niet op waarheid berust.

In eerste instantie werd alleen de kompaan aangehouden en ingesloten. De Surinaamse politie was op zoek naar de 23-jarige jongeman die inmiddels ook is aangehouden en ingesloten.