Zeeman introduceert nieuwe collectie streetwear ‘SKEER’

De Nederlandse winkelketen Zeeman introduceert een nieuwe collectie streetwear, voor iedereen die geen dure merkkleding nodig heeft. De naam van de collectie is zeer toepasselijk: ‘SKEER’, straattaal maar ook Surinaams voor ‘blut’ of ‘armoedig’.

De collectie bestaat uit hoodies, sweaters, T-shirts, trainingspakken, een bomber jack, badjas en nog veel meer. Volgens Zeeman is de SKEER streetwear collectie geïnspireerd op de straatcultuur.

Voor de launch van SKEER streetwear schreef rapper Hef, van Curaçaose en Surinaamse komaf, bovenstaand nummer voor Zeeman. Hef maakte in zijn jeugd kennis met het rauwe straatleven in Hoogvliet, een wijk in Rotterdam. Maar gelukkig vond hij zijn roeping in de muziek.

Nu is Hef hét voorbeeld van succes. Net als Zeeman vindt Hef dat geluk niet in dure spullen zit. En dat je je geld beter kunt besteden.

Zeeman textielSupers is een Nederlandse winkelketen gestart in 1980 met en anno 2020 bijna 1.300 vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. De winkels stralen eenvoud uit, in interieur, maar ook in verpakking van de producten. Het motto kwaliteit voor een lage prijs komt terug in de reclameslogans die door de tijd heen zijn gebruikt.

Bekijk de videoclip hierboven.

Voorbeeld van de collectie – foto (c) Zeeman – Hef (midden)