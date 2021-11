Jongerenclub maakt gezinnen blij met goed gevulde pakketen

De jongerenclub van de Rotary Club Paramaribo Central, Interact Club Through Thick and Thin, heeft op 14 november jongstleden haar Weekend of Giving project uitgevoerd. Danilia D’Leon, Community Service Director, heeft samen met een aantal leden van de club ervoor gezorgd dat zij goed gevulde pakketen konden doneren aan 15 gezinnen in Suriname die deze hard nodig hadden.

De pakketten hebben zij kunnen maken door een inzamelingsactie te houden via Tulip Supermarket, waarbij vrijwilligers hun bijdrage konden leveren door een item in de winkel te kopen en te doneren. “Wij hebben naast levensmiddelen ook veel vrijwillige bijdrages gehad van verschillende donateurs die ons enorm hebben geholpen”, aldus de organisatie.

De pakketten zijn gedoneerd aan gezinnen van Flora, Latour, Kwatta en het Centrum. Het project was een groot succes en de gezinnen waren heel erg blij met de verkregen levensmiddelen.

“Wij zelf zijn ook dankbaar aan alle donateurs en sponsors die een bijdrage hebben geleverd want zo hebben wij meer families kunnen helpen en ondersteunen. Vooral hoe de feestdagen voor de deur staan en alles in de winkels veel duurder zijn geworden is het belangrijk dat wij als samenleving bij elkaar komen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan degene die het niet zo breed hebben zodat zij ook het jaar mooi kunnen eindigen”, zeggen de initiatiefnemers.

Voor het project heeft de club van N. V. Simpex International wat spullen kunnen krijgen en van Fernandes Autohandel een mooi donatie. Busbedrijf Khedoe N.V. heeft voor het transport van alle pakketten naar de Surinaamse gezinnen gezorgd.