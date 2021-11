Woning en inboedel compleet door brand verwoest

Deze woning aan de Wilhelminaweg in Suriname, is in de nacht van zaterdag op zondag compleet verwoest door brand. Dit zou rond 03.50u zijn gebeurd te Houttuin.

Het gaat om een stenen flatwoning van ongeveer 10 bij 15 m. De Surinaamse brandweer kwam na de melding ter plaatse en trof het huis in lichterlaaie aan. Er viel op dat moment niet veel te redden dus ging de brandweer aan de slag met nablussen.

De woning, inclusief de inboedel, is compleet afgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het onderzoek hiernaar loopt nog.