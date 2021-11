VIDEO: Leeg pand naast HJ de Vries door brand verwoest

Vanmorgen rond 05.00u is er brand uitgebroken in een gebouw aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. Het gaat om een leeg pand naast de bekende zaak HJ de Vries in hartje Paramaribo.

De Surinaamse brandweer was snel uitgerukt om de brand te blussen. Ter plaatse werden de belendende panden goed in de gaten gehouden.

Uiteindelijk wist de brandweer de brand te blussen en de schade te beperken tot het leegstaand pand. Het gebouw van HJ de Vries liep slechts schroei- en waterschade op.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek is gaande.

Filmpje van de situatie ter plaatse: