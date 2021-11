Op de hoek van de H.D. Benjamin- en de Borretstraat in Suriname, vond vanmiddag een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een bromfiets.

De jongeman die op de brom zat raakte daarbij gewond, ondermeer aan het gelaat. Het slachtoffer werd hevig bloedend per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Paramaribo.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de aanrijding. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.