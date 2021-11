Veiligheidsadviseur Linscheer noemt aantijgingen Bouva onjuist

Melvin Linscheer, veiligheidsadviseur van de Surinaamse president, heeft korte metten gemaakt met de aantijgingen van NDP Assembleelid Melvin Bouva. Die beweerde in het parlement dat een man die al ettelijke jaren door de Nederlandse justitie wordt opgespoord wegens drugssmokkel is benoemd als lid van een van de veiligheidheidswerkarmen van de president.

Linscheer zegt vandaag in gesprek met Starnieuws dat de door Bouva genoemde man geen lid is van de presidentiƫle inlichtingen- of veiligheidsdienst. Hij wordt niet opgespoord wegens drugssmokkel, is niet veroordeeld in Suriname, geen voortvluchtige en wordt evenmin gezocht aldus Linscheer.

“Het verleden van deze jongeman die ik gerekruteerd heb, was mij volledig bekend. Ik heb het beoordeeld en vanwege zijn deskundigheid en drive besloten hem te betrekken en in te zetten voor land en volk. Hij is nimmer verdachte geweest of vervolgd of veroordeeld voor enig misdrijf in Suriname”, zegt Linscheer in dit uitgebreid artikel van Starnieuws.

Volgens de veiligheidsadviseur heeft Bouva het dossier oppervlakkig doorgenomen. Het Justitieel Interventie Team (JIT) is geen werkarm van de president, maar van de procureur-generaal. Hij vindt dat de integriteit van het JIT zeer onterecht in diskrediet is gebracht door Bouva.