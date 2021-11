Ook baby gewond bij fatale aanrijding waarbij bestuurder door rood reed

Bij de fatale aanrijding, waarbij de 30-jarige autobestuurder Ameer Khemai afgelopen vrijdagavond om het leven kwam nadat hij hard door het rode verkeerslicht reed, heeft ook een baby letsel opgelopen. Het kindje zat in de onverzekerde autobus die door Khemai bestuurd werd, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie kreeg omstreeks 23.19 uur van die avond de melding van een aanrijding met dodelijke afloop op voormelde locatie. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren twee voertuigen met aanzienlijke materiƫle schade aan. In het voertuig dat op haar rechter zijflank was gekanteld, constateerden de politieambtenaren dat de bestuurder Ameer bekneld zat in het voertuig.

Zijn mede inzittenden waaronder de baby hebben letsel opgelopen. De bestuurder van het ander voertuig, G.M. (21) reed alleen in zijn auto en klaagde van pijn over zijn hele lichaam. Per ontboden ambulance werden G.P. en de gewonden van het ander voertuig afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Ameer

Met behulp van de brandweer werd Ameer die geen teken van leven meer vertoonde uit het voertuig gehaald. Een arts stelde officieel de dood van Ameer vast. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen.



Bij een ingesteld politioneel onderzoek en uit onderstaande camerabeelden, kwam naar voren dat de 21-jarige bestuurder G.M. met zijn personenauto over de Keizerstraat reed. Hij kwam vanuit de richting van het politiebureau Centrum en ging in die van de Frederik Derbystraat. De bestuurder Ameer reed met zijn autobus over de Zwartenhovenbrugstraat gaande in de richting van de Nassylaan.

Gekomen op de kruising, gevormd door de Zwartenhovenbrug- en de Keizerstraat negeerde de bestuurder het rode verkeerslicht en reed door. Bij die gelegenheid kwam hij in botsing met het voertuig dat door G.M. werd bestuurd. Beide voertuigen sloegen over de kop met voor Ameer het noodlottige gevolg.

Beide voertuigen zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. Verder bleek het voertuig van het slachtoffer Ameer niet verzekerd te zijn. De twee bestuurders bleken in het bezit te zijn van een geldig Surinaams Rijbewijs en waren ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol.

Het onderzoek van deze aanrijding wordt voortgezet door de wetsdienaren van de verkeersunit van Regio Paramaribo.

Beelden van de aanrijding: