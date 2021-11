Verse kerstbroden van Fernandes en Lai-A-Fat elke week met SLM naar Nederland

Ook dit jaar zal het Rotterdams Pop-Up restaurant Avenue Nine kerstbroden uit Suriname naar Nederland halen. Als enige plek in Nederland biedt SurinaamsKerstbrood.nl kerstbroden aan die wekelijks en vers rechtstreeks met luchtvracht naar Nederland worden gebracht. Hiervoor zijn ze een intense samenwerking met SLM Cargo aangegaan.

Dit betekent dat de speciaal voor Surinaams Kerstbrood versgebakken kerstbroden van zaterdag de volgende dag met de vlucht van zondag verzonden worden naar Nederland.

Deze worden maandag in Nederland verwacht en vervolgens z.s.m. verpakt en op de post gedaan zodat elke Surinamer of niet-Surinamer de kerstbroden nog voor het weekend thuis ontvangen.

Bestellen kan op www.surinaamskerstbrood.nl – De erste levering is in de week van 22 november 2021.

Surinaams Kerstbrood is een initiatief waarbij vanuit Nederland genoten kan worden van de typische kerststol waarmee veel Surinamers zijn opgegroeid. Het brood dat rijkelijk gevuld is met vruchten en kruiden is in Nederland rond de Kerst vaak moeilijk te bestellen. Daar wilde Miquil Tjon Kon Fat, initiatiefnemer van SurinaamsKerstbrood.nl, verandering in brengen.

Dit jaar hebben ze niet 2 maar 3 merken. Kerstbroden van Fernandes Bakkerij (de bekendste), Kerstbroden van bakkerij Lai-A-Fat (met de hand gemaakt en in 2018 uitgeroepen tot beste kerstbrood van Suriname) en kerstbroden die ze in samenwerking met bakkerij Ashok Den Haag hebben ontwikkeld. (tekst loopt door onder foto)

Kerstbrood van Lai-A-Fat

Miquil Tjon Kon Fat, de bedenker van het concept, geeft aan dat door de samenwerking met Suriname Airways versgebakken broden gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast kunnen ze op deze manier ook het meest complete aanbod van Surinaams Kerstbrood aanbieden, omdat de bestellingen plaatsvinden op basis van pre-order.

Naast bezorging aan huis in Nederland of BelgiĆ«, zijn er ook afhaalmogelijkheden in Rotterdam en Amsterdam. “Wij zijn zelf nog op zoek naar plekken in andere steden”, zegt Miquil. “Mocht men een plekje hebben, neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer +31619191144 of e-mail ons via info@avenuenine.nl.

Ons doel is nogmaals om elke Surinamer of persoon die affiniteit heeft met Suriname te voorzien van een vers Surinaams Kerstbrood. Ook zullen wij de komende weken ook bedrijven aanspreken die graag dit kerstbrood als geschenk aan klanten of personeel willen geven. Dit kan te alle tijde besproken worden met ons”, geeft Miquil aan.

Pre-order nu je Surinaams Kerstbrood via de website www.surinaamskerstbrood.nl