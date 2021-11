SLM wil februari 2022 met eigen Airbus A330 naar Nederland vliegen

Als alles goed loopt wil de SLM begin februari 2022 starten met haar eigen A330 vliegtuig op de Mid-Atlantische route. Het desbetreffende vliegtuig ligt momenteel in de C-check in Turkije en wordt de tweede week van december verwacht.

Dit deelde Leo Brunswijk, een van de commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) mee na een meeting vrijdag met president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft de directie en Raad van Commissarissen van SLM en vertegenwoordigers van de N.V. Luchthavenbeheer ontvangen op zijn kabinet. Tijdens het bezoek werd de president geïnformeerd over de lease van het A330 vliegtuig die is ingezet.

Onder de aanwezigen waren de first lady Mellisa Seenacherry-Santokhi, de ministers Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), de directeur van de SLM Paul de Haan en RvC lid Leo Brunswijk. De president werd ook geïnformeerd over de financiële voordelen die komen bij het hebben van een eigen vliegkist. Momenteel vliegt SLM al met een Airbus A330 en A340 die vanuit onder andere Air Belgium zijn geleased.

Volgens Brunswijk is er reeds contact gemaakt met Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) om ervoor te zorgen dat deze kist aan de veiligheidsregels voldoet. “Met een eigen kist kan de SLM een betere on-time performance bieden. De kans op vertragingen is minder en de service is dan beter”, stelt Brunswijk. Er wordt gelobbyd om de vloot van de SLM zo snel mogelijk te vernieuwen. Met deze kist wordt er een begin hieraan gemaakt.

In september werd bekend dat de SLM in gesprek was met een leasemaatschappij over de mogelijke huur van een Airbus A330-200, die voorheen voor KLM vloog. Maar volgens Dagblad De West werd het vliegtuig, waarvoor nu een contract is getekend, eerder ingezet door Virgin Australia. Dat is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij in Australië.