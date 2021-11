Ruit NVB-bus beschadigd door racende volgauto president

Een zijruit van een bus van het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) is aan diggelen geslagen als gevolg van een racende volgauto van de president van Suriname.

De bus die de route Paramaribo-billiton onderhoudt, reed met passagiers erin over de Indira Gandhiweg richting Latour. De chauffeur zegt dat de collone van de president aankwam, waarna hij opzij ging.

Naar zeggen van de chauffeur reed de colonne met een hoge snelheid voorbij. Plotseling hoorde hij en de passagiers een harde knal. Bij onderzoek bleek dat een opgevlogen steen de zijruit had geraakt en beschadigd.

De bushouder zegt dat niemand in de bus gewond is geraakt. Op de plek zat er op het moment van gebeuren geen passagier en doordat de ruit getint is, is het glas niet her en der gevlogen.

De benadeelde wil vergoed worden voor de schade. Hij hoopt dat de afhandeling snel plaatsvindt. Hij heeft de ruit voor nu dichtgeplakt met een vuilniszak.

De bushouder doet hij een beroep op de beveiliging van de president om het rustig aan te nemen in het verkeer.