Overleden bestuurder reed met hoge snelheid door rood

De man die vrijdagavond bij de zware aanrijding in de binnenstad van Paramaribo kwam te overlijden, is de 30-jarige Ameer K. Ameer was bestuurder van de Toyota Noah.

Op camerabeelden van de omliggende panden is duidelijk te zien dat de bestuurder van het Noah busje die over de Zwartenhovenbrugstraat richting Henk Arronstraat met een hoge snelheid door rood licht reed terwijl het stoplicht aan de Keizerstraat op groen stond.

Het Noah busje kwam in botsing met de Toyota Harrier waarna beide voertuigen over de kop sloegen. In het Toyota busje zaten 6 personen waarvan 2 bekneld raakten. De brandweer moest de nodige assistentie verlenen.

Een bijrijder van de Toyota Noah en de 31-jarige bestuurster G.M. van de Harrier zijn per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Nadat Ameer door de brandweer uit het voertuig werd gehaald bleek dat hij geen teken van leven vertoonde.

Een arts stelde de dood vast waarna het ontzielde lichaam ter obductie in beslag is genomen. Beide voertuigen zijn ter herkeuring naar de berging gesleept. De politie van Centrum heeft de zaak in verder onderzoek.